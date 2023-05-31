Eskişehir ve Afyonkarahisar'da görev yapan 333 orman işçisinin kadro sevinci

Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen kanun ile geçici işçilere kadro verilmesi kabul edilmişti. Yapılan çalışma ile Orman Genel Müdürlüğünde çalışan 11 bin geçici işçi de bu düzenlemeden yararlandı.

Öz Orman-İş sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da Eskişehir'e gelerek toplantıya iştirak etti ve bir konuşma yaptı. Toplantı, Öz Orman İş Sendikası Bölge Başkanı Abdurrahim Cerit'in konuşması ile başladı. Kadronun verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sayın Cerit, "Genel Başkanımızı Eskişehir'de görmekten mutluyuz" dedi.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'de bir konuşma yaparak aile vurgusu yaptı ve "Bu, sonuna kadar hak edilmiş bir kadrodur. Hayırlara vesile olsun. Biz orman yangınlarında taşı yastık yapmış bir teşkilatız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan da 2007 yılından beri verdikleri kadro mücadelesini anlatarak birlik beraberlik içerikli bir konuşma yaptı.

Kadro buluşması büyük aile fotoğrafının çekimi ile sona erdi.