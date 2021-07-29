Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan yangına destek

Dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçsinde çıkan ve rüzgârında etkisiyle büyüyen yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan personel ve araç desteği gönderildi.

Ülkenin güney illerinde art arda çıkan orman yangınlarını söndürmek için bütün illerden olduğu gibi Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan da söndürme ekipleri destek olarak gönderildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerden 8 arazöz ile 2 adet su ikmal aracı 36 personeli ile birlikte güney illerine gönderildi. Antalya Manavgat orman yangınına 3'ü Eskişehir'den 3'ü de Afyonkarahisar'dan olmak üzere 6 arazöz gönderildi. Ayrıca kafileye 12 tonluk 1 su ikmal aracı da eşlik ediyor. Bu araçlarda 25 personel bulunuyor. Manavgat yangınına giden ekiplerden bir tanesi Alanya İncekum'da da başka bir yangının çıkması üzerine oraya yönlendirildi. Yine dün Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınına da 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 11 personel bulunan ayrı bir söndürme timi gönderildi. Her 2 kentten giden ekiplerin başlarında birer de orman mühendisi bulunuyor.