Eskişehir ve Kosova karşılıklı yatırım için buluştu

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ve beraberindeki heyeti sanayicilerle buluşturan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kosovalı iş insanlarını Eskişehir'e yatırım yapmaya ve Eskişehirli üreticilerle iş birlikleri kurmaya davet ederken, “Kültürel iş birliklerimizi ekonomik olarak taçlandırmalıyız” dedi.

ESO Meclis Salonunda yapılan toplantıya ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Eskişehir Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Benli, Güven Erdoğan, Evren Şahin, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Durgut ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sanayiciler katıldı.

Eskişehir Sanayi Odası'ndan sanayicilerle bir araya gelen Kosova Ankara Büyükelçisi Dugolli'ye Eskişehir sanayi yapısı ve kabiliyetleri hakkında bilgi veren Kesikbaş, “İş birlikleri oluşturmak daha fazla faaliyette bulunmak en büyük arzumuz. Pandemi süresince sanal ortamda yaptığımız faaliyetleri en kısa sürede ikili iş görüşmeleri ve yerinde ziyaretlerle geliştirmek istiyoruz. Kosova'yı hedef ülke pazarlardan biri olarak görüyoruz. Zaten süregelen ticaretimiz mevcut, ancak yeterli görmüyoruz. Bunu bir miktar daha geliştirebilirsek hem Eskişehir hem de Kosova kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.

“Büyükelçi olarak sizlerin yanındayım ve yatırım için her zaman görüşebiliriz”

İş birliği istişare toplantısında söz alan Büyükelçi Ilir Dugolli ise Eskişehir ve Kosova arasında iş hacmini arttırmak, kültürel alanda gelişmiş olan ilişkileri ekonomik ortama da taşımak istediklerini bildirdi. Pandemiye rağmen güçlü iş bağlantıları kurmak istediklerini aktaran Dugolli, “Büyükelçi olarak sizlerin yanındayım ve yatırım için her zaman görüşebiliriz. Kültürel ya da ekonomik olsun ilişkilerin hepsi iki ülke insanlarının arasında büyüyor. Kosova kanunlarında işi ilişkilerinin gelişmesini ciddi destek veriyor. Yatırım için kanunlarımız çok yeterlidir. Eskişehir ile iş hacmini arttırmak hedeflerimizin arasında” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, Eskişehir sanayisi ve yapısı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde ise iş insanları Kosova yatırım iklimi konusunda büyükelçiye sorular yöneltti.