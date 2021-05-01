Eskişehir ve Mihalıççık Orman İşletme müdürlüklerinden Beylikova'ya ziyaret

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün ilçede yapılmakta olan Millet Bahçeleri ve Beylikova Sulama Gölet'ini yerinde inceleyerek bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Özkan Alp nazik ziyaretlerinden dolayı Recep Temel ve Güray Gün'e teşekkürlerini iletti.