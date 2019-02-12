Eskişehir ve Tanzanya arasında yatırım köprüleri kuruluyor

Elizabeth Kiango Kiondo, Eskişehir Sanayi Odası‘nda (ESO) sanayicilerle bir araya geldi.

“Eskişehir-Afrika Ülkeleri Turizm, Eğitim, Sanayi İş Konseyi” programı kapsamında ESO ve Eskişehir TÜMSİAD işbirliğinde gerçekleşen buluşmada Eskişehir ve Tanzanya arasında yapılabilecek ihracat çalışmaları değerlendirildi.Toplantının ana gündem maddesinin Tanzanya ile Eskişehir arasındaki ticaret hacminin artırılması olduğuna dikkat çeken ESO Yönetim Kurulu üyesi Emre Sarar, “Eskişehir sanayisini daha da güçlendirmek ve ihracatla beraber büyümesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda bugün Tanzanya Ankara Büyükelçimiz burada. Tanzanya'nın konumu ile Afrika pazarına bir geçiş kapısı olacağını düşünüyorum. Bunu Eskişehirli sanayiciler olarak iyi değerlendirmeliyiz. Bölgeye ciddi ihracat gerçekleştirebiliriz” dedi.

Eskişehirli yatırımcıları bekliyoruz

Tanzanya'nın Doğu Afrika'nın en büyük ülkesi ve dünyanın en hızlı büyüyen 10. ülkesi olduğunu söyleyen Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo, “Ülkemizde sanayileşme noktasında büyümek istiyoruz. Bu noktada Eskişehirli sanayicilerle bunu gerçekleştirmeye hazırız. Sanayi yatırımları başta olmak üzere Tanzanya'ya yapılacak yatırımlarda araziyi ücretsiz sağlayacağız” diye konuştu.

Tanzanya'nın başkentinin Dodoma'ya taşındığını ifade eden Büyükelçisi Kiondo, hastaneden okula, alışveriş merkezlerinden fabrikalara kadar geniş bir iş sahası olduğunu açıklayarak, “İnşaat sektöründe ciddi fırsatlar var. Eskişehirli yatırımcılar için önemli bir pazar. Türkiye'nin Tanzanya'daki yerel ortaklar ile çalışması halinde ise devlet ile olan ilişkiler daha kolay ilerleyecek. Diğer yandan elmas, altın, bakır, gümüş, nikel madenlerinde zenginliklere sahibiz bu alanda da yatırımlara açığız” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra Büyükelçi Prof. Elizabeth Kiango Kionu, ESO üyelerinin ülke hakkında sorularına cevap verdi. Toplantı sonrası ise Büyükelçi ve yanındaki heyet firmalarla yerinde incelemelerde bulunmak üzere fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.