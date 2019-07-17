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Eskişehir yağış altında

Eskişehir’de, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış şehir merkezindeki olumsuzlukların yanı sıra şehirlerarası karayolunda ulaşımı aksattı.

Eskişehir'de, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış şehir merkezindeki olumsuzlukların yanı sıra şehirlerarası karayolunda ulaşımı aksattı. Zaman zaman tek şeride düşen yollarda trafik polisleri güzergahlar üzerinde önlemlerini aldı.


Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisi devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağıştan şehirlerarası karayolları da etkilendi. Eskişehir'i, Bursa ve Ankara'ya bağlayan karayolları alt geçitleri sulara teslim oldu. Üç şerit olan yolun bazı güzergahları biriken sular nedeniyle yol, güvenlik açısından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tek şeride düşürüldü.


Eskişehir Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, çevreyolunda biriken suların tahliyesini gerçekleştirdi. Ekipler, bazı istikametlerde giderleri açıp suyu tahliye ederken, bazı bölgelerde ise su motoruyla tahliye yaptı.


Öte yandan meteorolojiden alınan verilere göre, sağanak yağış Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

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