Eskişehir yağmura teslim oldu

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağışta tedbir alan Eskişehirliler şemsiyelerinin altına girerek korunurken, diğer vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı. Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle vatandaşlar çok fazla dışarı çıkmazken, zaman zaman etkisini azaltan yağışın gün boyunca devam edeceği bildirildi. Yarın ise sıcak hava Eskişehir'de yüzünü gösterecek. Hafta başına kadar sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak