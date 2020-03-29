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Eskişehir yasağa uydu

İçişleri Bakanlığının korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında piknik ve mesire alanlarına yönelik yasağa Eskişehir’de titizlikle uyuldu.

İçişleri Bakanlığının korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında piknik ve mesire alanlarına yönelik yasağa Eskişehir'de titizlikle uyuldu.


Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı, valiliklere piknik ve mesire alanlarına yönelik bir genelge gönderdi. Tüm illerde vatandaşların mangal, spor ve piknik gibi aktiviteleri yasaklanırken, Eskişehir'de de bu alanlarda önlemler alındı. Mesire alanlarında şeritler çekilerek vatandaşların girişi yasaklanırken, kapılar da olası bir ziyaretçiye karşı kilitli tutularak alınan karar hızlı bir şekilde uygulandı.

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