Eskişehir yeni yıla beyaz örtüyle giriyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi, yeni yıla beyaz örtüyle gidiyor.

Önceki günkü kar yağışı, şehrin tamamının yanı sıra tarihi bölgeyi de adeta beyaza bürüdü. Tarihi dokusu ile yılın her mevsimini renkli görüntülerle karşılayan, tarihi evleri ile UNESCO mirası Odunpazarı bölgesi kar yağışı ile birlikte güzel enstantaneler ortaya çıkardı. Bünyesinde bulundurduğu 30 sokak üzerindeki 300'e yakın ev, 3 camii, bir külliye ve çok sayıdaki çeşmesi ile kendisine hayran bırakan tarihi bölge, kış mevsimiyle de güzelliklerini sergiledi. Rengârenk evlerin çatılarını kaplayan beyaz örtü, havadan çekilen görüntülerle bir tablo hissi yaşatıyor.

"Odunpazarı her mevsim güzel"

Yağan karın Eskişehir'e çok yakıştığını ve yeni yıla beyaza bürünmüş bir Odunpazarı'nda girecek olmanın mutluluk verici olduğunu ileten bölge sakinlerinden Ahmet Burhan, “Eskişehir'e kar tabi ki yakıştı. Eskişehir, her haliyle güzel, bugün bambaşka güzel. Tarihi Odunpazarı bölgesindeyiz. Odunpazarı kara bürünmüş haliyle daha bir güzel hal aldı. Seviyoruz Eskişehir'imizi. Kış turizmi de dâhil, her haliyle görülmesi gereken, Türkiye'nin sayılı kültür şehirlerinden birisi diyebiliriz. Sadece yaz havası atmosferinde değil, kışın da görülmesi gereken çok güzel yerleri var. Daha önce Eskişehir'de 10-15 tane vardı. Şu an 80 üzerinde ve çoğunun dolu olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.