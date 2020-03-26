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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde ilk bebek

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde ilk bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.


Türkiye'de ikinci basamak kamu hastaneleri içerisinde ikinci olarak hizmete açılan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi başarılı gebelik sonuçları ile Eskişehir ve çevresinde İnfertilite sorunu olan çiftlere umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde ilk tüp bebek uygulamalarından 9 yıllık infertil (kısır) çiftin, sezeryan ile 3 kilo 545 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebeği dünyaya geldi.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk tüp bebeğin ailesini tebrik ederek, "Bebeğimize sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diliyoruz" dedi.

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