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Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Eskişehir’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıldönümü sebebiyle valilik önünde anma töreni düzenlendi.

Eskişehir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü sebebiyle valilik önünde anma töreni düzenlendi.


Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumlarıyla başladı. Saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde iki dakikalığına hayat durdu. Saygı duruşunun ardından hoparlörlerle Atatürk'ün kendi sesinden “10. Yıl Nutku” dinletildi. Öğrencilerin şiir okumaları ve kürsüde yapılan konuşmaların ardından törenin sona ermesi üzerine Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve protokol üyeleri Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

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