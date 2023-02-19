Eskişehir'de 11 bin 398 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de 3 tır dorsesi ile şüpheli şahısların ev ve müştemilatlarında yapılan aramalarda 11 bin 398 paket kaçak sigaraya el konulurken, gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesi Ağapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde tır dorselerinin içine gizlenmiş bandrolsüz ve hologramsız sigaraların satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 3 tır dorsesinde gizlenmiş vaziyetteki sigaraları almak üzere araçlarla gelen B.G., H.D. ve E.Ç. suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait ev, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda H.D.'nin kullandığı araçta 3 bin 920 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, B.G. isimli şüphelinin aracında suçtan elde ettiği değerlendirilen 98 bin 500 TL para ve diğer şüphelilerin ev ve müştemilatlarında 7 bin 478 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara olmak üzere toplam 11 bin 398 paket yabancı menşeli sigaraya el konuldu. Tır sürücüleriyle birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Kolluktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.