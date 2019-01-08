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Eskişehir'de 132 şişe kaçak içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 132 şişe kaçak bandrolsüz içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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