Eskişehir'de 137 bin 961 öğrenci karne aldı

Eskişehir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte 137 bin 961 öğrenci karne aldı.

Odunpazarı ilçesi, Halil Yasin İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerden yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını isteyen Vali Çakacak, kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığına vurgu yaparak, “Ne kadar fazla kitap okursanız o kadar fazla bilgi sahibi oluruz. Onun için kitap okumaya her zaman ihtiyacımız var. Kitap okumanın tatili olmaz” dedi. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Çakacak, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çakacak, bugün öğrencilere hem karne dağıtılacağını hem de hediye olarak kitap verileceğini söyledi.

"Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe o kadar iyi hazırlarız"

“İlimiz özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim öğretim gören 137 bin 961 öğrencimiz 4 Şubat 2018 tarihine kadar yarıyıl tatiline girmiştir” diyen Vali Çakacak, bu ülkenin geleceğini teşkil edecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. Vali Çakacak, “Çocuklarımız bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe o kadar iyi hazırlarız. Ülkemizin geleceği çocuklarımıza emanet. Bütün çocuklarımıza öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra okulun öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Çakacak, “Yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere, emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür etmek istiyorum. Öğretmenlerimiz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bizler, bulunduğumuz yerleri ve makamları öğretmenlerimize borçluyuz. Öğretmen bizim kültürümüzde, bizim dinimizde çok değerlidir. Bizim kültürümüzde öğreten kişinin eli öpülür. Anne, baba ve öğretmen bizler için çok değerlidir. Sizler çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz, geliştiriyorsunuz, geleceğe hazırlıyorsunuz. Sizler çocuklarımızı geleceğe ne kadar donanımlı hazırlarsanız ülkemizin geleceği de o kadar parlak olacaktır. Bu emeklerinizden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza hayata sevgi penceresinden bakmayı öğretelim"

Çocukların hayata iyi hazırlanmalarında ailelerin ve öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu aktaran Vali Çakacak, “Hem öğretmen olarak hem ebeveynler olarak hem aileler olarak çocuklarımıza iyi bir insan olmayı da öğretmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza hayata sevgi penceresinden bakmayı öğretelim. O zaman hiçbir canlıya zarar vermezler. Çocuklarımıza hayatta mutlu olmayı, her şeyden zevk almayı öğretirsek o zaman çok daha başarılı olurlar” dedi.

Teknoloji bağımlılığı konusunda hem öğretmenlerin hem de ailelerin mücadele etmesini isteyen Vali Çakacak, “Çocuklarımız, sosyal medyaya aşırı bağlandıklarında her şeyden kopabiliyorlar. Kontrolü elden bırakmayalım. Elbette çocuklarımız teknolojinin bütün imkânlarını kullanacak. Fakat unutulmamalı ki sanal dünya tuzaklarla dolu. Özellikle çocuklarımıza bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem eğitimciler hem aileler olarak hepimiz bu mesele de çok daha hassas olmalıyız” diyerek görüşlerini bildirdi.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Çakacak, ardından Halil Yasin İlkokulundan ayrıldı.