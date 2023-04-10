Eskişehir'de 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çifteler ilçe merkezinde bir şahsın kaçak yollar ile temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigaraların satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan arama çalışmalarının sonucunda 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçundan adli inceleme başlatıldı.