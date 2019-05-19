Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Eskişehir Valilik Meydanı'nda yapılan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tatlısu, "Bugün, Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve milli mücadelenin başlangıcının 100. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Ulu Önder Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının, ulusal egemenliğin başlangıcıdır 19 Mayıs. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin dünya üzerindeki varlığını ve özgürlüğünü sürdürmesi için buna inanan ve 'Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır' diyen Atatürk, yediden yetmişe bu amaca inanan her insanımızı arkasına alarak Milli Mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir" dedi.

Tatlısu'nun konuşmanın ardından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Özdemir Çakacak tarafından madalyaları verildi. Öğrencilerin bayramla ilgili okuduğu şiirler ve gençlik adına konuşmanın ardından spor ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Programın sonunda Arif Nihat Asya'nın Bayrak adlı şiiri eşliğinde açılan dev Türk bayrağı yoğun ilgi gördü. Öte yandan Vali Çakacak, tören alanına 100 bayrak arasından yürüyerek girdi.

Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, askeri erkan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.