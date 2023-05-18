Eskişehir'de 19 Mayıs tatilini hafta sonuyla birleştirenlerin tercihi Akdeniz oluyor

Eskişehir'de 19 Mayıs bayramıyla birlikte oluşacak 3 günlük tatilde çok sayıda vatandaşların Akdeniz bölgesindeki tatil yerlerini oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinin hafta sonuyla birleşmesinden dolayı Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, 3 günlük tatili değerlendirmek için tur acentelerine yönelmeye başladı. Vatandaşlar, tur acentelerinin yolunu tutarak kendilerine uygun tatilleri seçiyor. En çok ilgi çeken tatil bölgesi güneşi ve ince deniz kumuyla Akdeniz olurken, acente yetkilileri tur otobüslerinin tam kapasiteye ulaştığını söyledi.

Eskişehir'de bir tur acentesinde çalışan İsmail Delibaş, vatandaşların 19 Mayıs tatilini hafta sonuyla birleştirerek turlara ilgi gösterdiğini belirtti. Delibaş, tatil bölgelerine gidecek araçların doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını ifade ederek, “Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesine giden misafirlerimiz çoğunlukta. Bu bölgelere giden bütün araçlarımız dolu. Sadece bir aracımızda iki kişilik yerimiz var. Onun haricindeki araçlarımız tam kapasitede yolculuğa hazır. Eskişehir'de maalesef tur için çok fazla tam tesisatlı araçlar yok. Kendi araçlarımızla misafirlerimize destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde araçlarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Eskişehir'den tura çıkacak müşterilerin sıcak deniz suyu ve kumunun daha cazip gelmesi dolayısıyla Akdeniz bölgesini tercih ettiklerini vurgulayan Delibaş, “Akdeniz bölgesini öncelik sırasına alıyorlar. Çünkü ince kum, deniz ve yüksek sıcak olduğu için tercihleri bu yönde oluyor. Ege bölgesinde deniz geç ısındığı için vatandaşlar pek tercih etmiyor. Akdeniz'de ise deniz suyu erken ısınır. Bu aylarda Akdeniz daha ilgi çekiyor. Deniz suyu sıcaklığı tercihlerde etken oluyor. Akdeniz bölgesi Eskişehir'de biraz daha popüler. Müşteriler turları seçerken bazı kriterleri göz önüne alıyorlar. Otelin yemek kalitesi ve deniz kumunun ince olmasını istiyorlar. Bir de fiyat performansını dikkate alıyorlar. Vatandaşların bütçelerine göre otel bulmak bazen zorlaşabiliyor. Fiyatlar geçen seneye göre artışta. Bu vatandaşları etkiliyor. Eskişehir halkı gezmeyi seviyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.