Eskişehir'de 2. doz aşılananların sayısı 200 bini geçti

Eskişehir'de Korona virüse karşı aşılanma çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre; Eskişehir genelinde bugüne kadar toplam yapılan aşı sayısı 500 bine yaklaşırken, 2. doz aşı olanların sayısı 200 binin çizgisini geçti. Pazartesi sabaha kadar kentte toplamda yapılan aşı sayısı 494 bini geçerken, 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 293 bin 32 olarak gerçekleşti. 200 bin 718 kişi ise 2. doz aşılarını tamamlayıp Korona virüse karşı korunaklı oldu.