Eskişehir'de 2. dozda 300 bin sınırını aştı

Eskişehir'de yavaşça devam eden 2. doz aşılama 300 bin sınırını aştı.

Ülke genelinde tüm hızla aşılama çalışmaları devam ederken, Eskişehir'de toplam yapılan aşı sayısı 886 bin 851' ulaştı. Ancak yapılan aşı sayısına göre; 2. doz aşı olanların sayısı düşük olduğu konusu daha önce gündeme gelmişti. Kentte ilk doz aşı uygulama çalışmaları hızla devam etse de 2. doz aşı olanların sayısı bir türlü ilerlemiyordu. Ancak son kaç gündür 2. doza da hızlık gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; bugün itibariyle Eskişehir'de 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 302 bin 775 olarak gerçekleşti. 521 bin 47 kişinin 1. doz aşı yaptırdığı şehirde, aşı çalışmalardaki hız kesilmeyeceği belirtildi.