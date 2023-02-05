Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), Sarıcakaya'da hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcakaya ilçesi İğdir Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının failleri, JASAT ve Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edildi. Ekiplerin yürüttüğü araştırma neticesinde N.A. ve C.E.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'hırsızlık' suçundan işlem başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.