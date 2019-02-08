Eskişehir'de 2023 Eğitim Vizyonu “Çocuk Çalıştayı”

Çalıştay, Odunpazarı Kaymakamlığı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Çalıştaya Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenleri, okul müdürleri, öğretmenler ile Odunpazarı ilçesindeki 110 okuldan öğrenci temsilcileri katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı nitelikli ahlaklı çocuklar yetiştirmektir olduğunu belirtildi. Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen “Çocuk Çalıştayı” 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, çocuk odaklı gerçekleştirilen Türkiye'deki ilk Çocuk Çalıştayı olma özelliğini taşıyor.

Verilen bilgilerde, "Bu çalıştayda eğitim politika ve amaçlarımızın odağı ve birincil öznesi olan öğrencilerimizin beklentilerini, hayallerini, hedeflerinin paylaşılması ve değerlendirilmesi amaçlandı. Çalıştay öncesi ön hazırlıklar yapılmış, Odunpazarı ilçesindeki temel ve orta öğretim düzeyinde 110 okulda yaklaşık 65 bin öğrencinin tek tek görüşü alınmış, onların gözünden eğitim, öğretim, başarı, ebeveyn, öğretmen gibi kavramlar, vizyon belgesindeki kararlar doğrultusunda incelenmiş, eğitimin odağı olan öğrencilerimizin doğrudan katılımları sağlanmıştır. Bu açıdan da, Türkiye'de ilk örneği teşkil ediyor" denildi.