Eskişehir'de 275 kaçak göçmene 1 milyon 650 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir'de yılbaşından bu yana gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda yakalanan 275 kaçak göçmene 1 milyon 650 bin lira ceza yazılırken, organizatör vasfıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak 2022 ile 24 Kasım 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve takip edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 275 kaçak göçmen yakalandı. Çalışmalarda, kaçak göçmen taşıdığı, yasalara aykırı yer ve imkân sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan 20 şüpheliden organizatör vasfı taşıyan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kaçak göçmenlere ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre 1 milyon 653 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise Eskişehir'de yakalanan 10 şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan Eskişehir'de kaydı bulunan 114 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken, adli ve idari işleme konu olan toplam 389 yabancı uyruklu şahıs çeşitli illerde bulunan geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Yol izin belgesiz iller arası yabancı uyruklu şahıs taşıyan 26 araç sürücüsüne ise toplamda 138 bin 996 TL idari para cezası uygulanırken araçları trafikten men edildi.