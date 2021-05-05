Eskişehir'de 2'nci sınıf öğrencilerinden uluslararası yarışmada 17 birincilik

Eskişehir'de 2'nci sınıf öğrencileri çevrim içi olarak gerçekleşen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda sınıf dolusu derece getirdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hürriyet İlkokulunda okuyan 2'nci sınıf öğrencileri öğretmenlerinin ve velilerin desteğiyle matematikleri gelişmesi için Kanada merkezli Caribou adlı Uluslararası bir yarışmaya katıldı. Yılda 6 kez düzenlenen bu yarışmanın 1'inci etabında 2, 2'nci etabında 12, 3'üncü etabında 4, 4'üncü etabında 5 ve 5'inci etabında 3 öğrenci olmak üzere toplamda 17 kişi 26 kere dünya birinciliği elde etti.

“Amacımız çocuklarımıza tüm dünyadaki uygulamalarla tanıştırmak”

Hürriyet İlkokulu Müdürü Defne Akman, öğrencilerinin Caribou Matematik Yarışması gibi Ulusal ve Uluslararası birçok yarışmaya da katıldıklarını anlattı. Amaçlarının çocuklara yeni ufuklar açmak ve dünyadaki uygulamalarla tanıştırmak olduğunu belirten Akman, “Milli Eğitim Bakanlığımızın benimsediği hedefler ve vizyon çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımıza yeni ufuklar açmak ve sadece bulunduğumuz okul, ilçe, il, ülke değil tüm dünyadaki uygulamalarla tanıştırmak. Oyuncu Beyinler Turnuvası, Okullar Arası Akıl Ve Zekâ Oyunları Şampiyonası, Tales Ulusal Matematik Yarışması gibi ulusal yarışmaların yanında Asya Sudoku Şampiyonası ve Caribou Matematik Yarışması gibi uluslararası yarışmalara da katıldık. Katıldığımız bu müsabakalarda elde ettiğimiz birincilikler bizi olumlu yönde motive etti ve şevkimizi arttırdı. Ben bu başarıda payı olan öncelikle öğretmen arkadaşlarımı, öğrencilerime, velilerime ve bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hakan Cirit ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Özcan'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sınav Türkçe değildi”

Hürriyet İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Özlem Erten yarışmanın yabancı dilde olmasından dolayı yaşadıkları zorlukları anlattı. Buna rağmen gelen birinciliklerle mutluluğunu dile getiren Erten, “Bir ‘Matematik Dünya Olimpiyat Yarışması' ile karşılaştık. ‘Bu yarışmaya başvurabilir miyiz, katılabilir miyiz' tarzında düşünürken okulumuzun kaydını yapabileceğimizi, bu yarışmayı katılabileceğimizi belirtiler. Daha sonra okulumuzun kaydını gerçekleştirdikten sonra yarışmaya hazırlandık. Sınav Türkçe değildi. Takıldığımız nokta bu oldu, bunu çözerken öğrenciler epey zorlandı. Yarışma 2 gün sürdü, dünya saatine göre yapıldı. Bu 2 günün sonunda sonuçlar açıklandığında okulumuzdan da dünya birincileri olduğunu görünce yapılmayacak bir şey olmadığını düşündük ve bundan sonraki etaplara da hep birlikte uzaktan farklı kaynaklar kullanılarak hazırlandık” dedi.

“Problem çözme becerisinde ciddi bir anlamda artış oldu”

Hürriyet İlkokulu'nda 2'inci sınıf öğrencisi olan Eymen Güler yarışmada 2 tane dünya birinciliği elde etti. Eymen Güler'in annesi Muhsine Güler yaşadığı sevinci paylaştı. Yarışmanın çocuğuna kattığı olumlu etkilerden bahseden anne Güler, “2 tane dünya birinciliği elde ettik. Çocuğumun böyle uluslararası düzeyde bir başarı elde etmesi gerçekten mutluluk verici bir şey. Farklı sorularla karşı karşıya kalıyorlar, çabalıyorlar, gerektiğinde zorlanıyorlar ama matematiği sevdiği için bu, onun gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. Yarışmaya katılması da okulumuzun desteği, danışman öğretmenlerimizin ve sınıf öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle oldu. Kendisi de tabii ki yarışmaya katılmak istedi. Kendi isteğiyle de yarışmaya katıldı. Yarışmanın 5 etabını gerçekleştirdik son 1 etabı kaldı. Matematiği zaten çok seviyordu, matematiğe karşı olan ilgisinin yanı sıra problem çözme becerisinde de gerçekten ciddi bir anlamda artış oldu, daha başarılı” şeklinde konuştu.

“Çok çalıştım, farklı kitaplardan zekâ oyunları çözdüm”

İki kere 1.lik elde eden Eymen Güler ise yarışmayı nasıl hazırlandığını ve sevincini şu sözlerle ifade etti:

“Caribou yarışmasında iki kere dünya birincisi oldum. Çok çalıştım, farklı kitaplardan zekâ oyunları çözdüm, satranç oynadım. Birinci olduğum için ailem çok sevindi, çok mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum.”

Yarışmada hem 1'incilik hem de 2'ncilik elden Buğlem Kızıl “Akıl Oyunları ile ilgileniyorum, dünya çapında birincilik ve ikincilik elde ettim. Matematiği çok seviyorum, her zaman da yapabiliyorum. Derece elde edince çok sevindim, annem ve babam da çok sevindi. Yarışmaya bir daha girmemi istediler” dedi.

“Çok test çözdüm çok ders çalıştım”

Yarışmada üç kere 1'incilik elde eden Yağız Talha Dağlı başarısını anlatırken, “Çok test çözdüm çok ders çalıştım zekâ oyunları oynadım. Yarışmasında 3 tane birincilik elde ettim, bir tanesi 2020'de, iki tanesi de 2021'de oldu” ifadelerini kullandı.

Üçer tane birincilikleri bulunan Muhammet Eren Kumalar ve Ömer Yağız Kumalar ise bu başarılarını çok çalışarak ve test çözerek elde ettiklerini aktardı.