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Eskişehir'de 3 ev daha karantinaya alındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir’de aynı sokak üzerinde bulunan 3 ev karantina altına alındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'de aynı sokak üzerinde bulunan 3 ev karantina altına alındı.


Korona virüse karşı alınan önlemler, tüm Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'de de alınan önlemler kapsamında Ihlamurkent Mahallesi Süha Sokak'ta oturan 3 kişinin korona virsü testi pozitif çıktı. Pozitif olan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yakın temas halinde oldukları 19 kişi karantina altına alındı. Üç evde oturan toplam 19 kişi 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkamayacak. Bu süreçte vatandaşların ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Destek grupları tarafından karşılanacak.

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