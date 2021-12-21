Eskişehir'de 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Eskişehir'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, yapılan arama çalışmalarında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre (50), 19 Aralık'ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Töre'nin annesi, dün oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Aynı zamanda Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre'nin bulunması için çalışma başlatıldı. İlçedeki incelenen kamera kayıtlarının ardından traktörüyle 19 Aralık'ta Doğanca Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen Töre'nin bulunması amacıyla Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komandı Bölüğü Komutanlığı, DAK, AKUT ve AFAD ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Yıldırım Töre ölü olarak bulundu.