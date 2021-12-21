Eskişehir'de 314 litre kaçak alkol ele geçirildi, 22 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 314 litre kaçak ürün ele geçirildi, 22 kişi yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi maksadıyla kaçak alkol üretimi ve satışına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 ayrı şüphelinin evlerinde yapılan aramalar sonucunda 314 litre kaçak alkol ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda üretimi ve depolaması yapılan ürünlere ekipler tarafından el konuldu, yakalanan 22 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahte alkol hakkında uyarılarda bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak ve merdiven altı yerlerde üretilen ve içeriği belli olmayan ürünlerin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca bu şekilde üretim yapanlar hakkında ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.