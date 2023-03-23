İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de 33 küçükbaş hayvan dron desteğiyle bulundu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftçinin kaybolan 33 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftçinin kaybolan 33 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.


Sivrihisar ilçesi Kaldırım Mahallesi'nde yaşayan C.H.'ye ait 33 küçükbaş hayvan kayboldu. Durumun Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine, ekipler çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan fiziki ve dron destekle aramada kaybolan hayvanlar mahalle yakınlarından tarım arazilerinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.