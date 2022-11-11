Eskişehir'de 49 bin fidan toprakla buluştu

Yurt genelinde 2019 yılından bu yana kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik çerçevesinde Eskişehir'de 49 bin fidanın dikimi gerçekleşti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kutlandı. Odunpazarı İlçesi Gülpınar Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy,yeni göreve başlayan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve çok sayıda önemli isim katıldı.

Etkinlik, fidan dikimini anlatan renkli gösteri ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşmalarını yapmak için kürsüye sırasıyla Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız çıktı.

“49 bin fidanı bugün toprak ile buluşturarak Türkiye yüzyılına nefes olacağız”

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, “Bilindiği üzere 11 Kasım, 2019 yılından bu yana Milli Ağaçlandırma Günü olarak kullanmaktadır. Yılda ortalama 9 milyon adet fidanı, fidanlığımızda üretmekteyiz. Sadece Eskişehir'de tepelerin arkasında, her yıl 3 milyon adet fidanı toprak ile buluşturmaktayız. Toplam 15 farklı noktada, 49 bin fidanı bugün toprak ile buluşturarak Türkiye yüzyılına nefes olacağız.”

Müdür Çetin'den sonra kürsüye çıkan AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir. Ormansız ve ağaçsız toprak, vatan değildir” sözüyle, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti.

“Daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kararlılığını da gösteriyoruz”

Son olarak kürsüye çıkan Vali Erol Ayyıldız ise, “Türkiye yüzyılına nefes olacak fidanlarımızı dikmenin ötesinde, gelecek nesillerimizden bize emanet olan vatanımız için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bir anlamda onlara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kararlılığını da gösteriyoruz. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' diyen bir medeniyet birikimine sahibiz. İnsanoğlunun, özellikle son asırlarda büyük bir hırsla, doğal kaynakları hızla tüketmesinin sonuçlarını hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Biz bu ikazları dikkate alarak, etkinliklerimizi ayrıca yapıyoruz. Dünyaya karşı da sorumluluğumuzun bilinciyle devlet olarak gerekli adımları atıyoruz” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Vali Erol Ayyıldız'a hediyesini taktim etti. Daha sonra Vali Erol Ayyıldız ve Müdür Çetin, fidan dikimi için sahaya indi. İlk fidanın dikiminin ardından, protokol başta olmak üzere bütün katılımcılar bulunulan sahada 10 bin, il genlinde ise toplam 49 bin fidanı toprak ile buluşturarak can suyu verdi.