Eskişehir'de 5 iş yerinde bin 744 parça kaçak mal ele geçirilirdi, 5 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda çok sayda kaçak materyal ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı çalışma başlatıldı. Bu çerçevede ekiplerce kaçak elektronik eşya ve kaçak sigara piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalarda, 5 iş yerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda; bin 260 kaçak akıllı cep telefonu ekranı, 180 paket kaçak sigara, 161 kaçak akıllı kol saati, 71 kaçak, bluetooth kulaklık, 27 kaçak cep telefonu bataryası, 25 kaçak cep telefonu şarj adaptörü, 16 kaçak cep telefonu, 4 kaçak power bank ekiplerce ele geçirilirken, kaçak materyallerle alakalı olan 5 şahıs yakalandı.