Eskişehir'de 5 orman mahallesinde yaşayan 57 haneye mikro kredi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı 5 orman mahallesinde yaşayan 57 haneye ORKÖY çerçevesinde mikro kredi verildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü'nde ikincisi gerçekleştirilen köy toplantısında orman köylerinde yaşayan ve üreten herkese imkânlar çerçevesinde destek olmak istediklerini söyledi. Çetin, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonuna katkı vererek, deprem bölgesine evlerindeki yakacak odunları gönderen mahalle sakinlerine millet olarak ortaya konulan büyük dayanışmaya katıldıkları için teşekkür etti. Vatandaşlardan yaklaşan yaz ayları nedeniyle orman yangınları konusunda da tedbirli ve dikkatli olunmasını, bunun mahallelerde yaşayan vatandaşlara da duyurulmasını isteyen Çetin, kahvehanede yapılan toplantıda vatandaşların ormancılıkla ilgili sorunlarını dinledi. Sorular gerekli yerlere iletilmek üzere kayıt altına alındı ve cevaplandırıldı.

Toplantıda, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, mahalle muhtarları, Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan, Müdür Yardımcısı Ayla Erden Ilgaz, Türkmenbaba Orman İşletme Şefi Musa Uysal'da hazır bulundu.