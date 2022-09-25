İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda H.B. isimli şüpheli yakalanırken, 500 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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