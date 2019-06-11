Eskişehir'de 55 koyun yıldırım sebebiyle telef oldu

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucunda bir ağacın altında korunan 55 koyun telef oldu.

Eskişehir'de birkaç gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan yağmur, sel ve taşkınlara neden oldu. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı bin 78 rakımlı Kıravdan Mahallesinde de sağanakla birlikte şimşek de etkisini gösterdi. Bu esnada küçükbaş hayvanlarını kırsalda otlatan Mustafa Fun, yağmurdan etkilenmemek için bölgede bir yere sığındı. Korunmak için bir ağacın altında toplanan 55 koyunun üzerine yıldırım düşmesi üzerine hayvanlar telef oldu. Küçükbaş hayvanlarından 100 metre aşağıda bulunan Mustafa Fun ise olaydan yara almadan kurtuldu.