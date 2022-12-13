Eskişehir'de 7 milletvekili için son 18 gün

2023 Genel Seçimleri'nde Eskişehir'in milletvekili temsil sayısının bin 79 kişilik seçmen farkıyla 7'den 6'ya düştüğünün altını çizen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, “Eskişehir ile ilgili düşünceleri ne olursa olsun herkesin bir araya gelmesi gerekmektedir. Önümüzdeki vekil seçimlerinin şehirlere dağılımının hesabını 31 Aralık'taki nüfus sayımına göre yapmak gerekir. Önümüzde 18 gün var” dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Serkan Can Zengin, 2022'de yapılan nüfus sayımına göre 2023 Genel Seçimleri'nde Eskişehir'in milletvekili sayısının 7'den 6'ya düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eskişehir'in bin 79 kişilik seçmen farkıyla 1 milletvekili temsil hakkını kaybettiğini söyleyen Zengin, 31 Aralık'ta yapılması beklenen nüfus sayımından önce çalışmalara başlamak için 18 gün kaldığının altını çizdi. Zengin, Eskişehir'deki tüm milletvekilleri, belediye ve oda başkanları ile üniversitelere birlikte çalışması için çağrıda bulundu.

“Eskişehir'in temsiliyetinin her zaman daha fazla olması hepimizin ortak isteğidir”

Eskişehir'deki milletvekili temsil sayısındaki azalmanın kent için faydalı olmadığını vurgulayan Serkan Can Zengin, “Bu yıl içerisinde Eskişehir'in milletvekili sayısının 7'den 6'ya düştüğünü hepimiz öğrendik. Bunun sebebinin de nüfus sayımıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Eskişehir, 2022'de yapılan sayıma göre önündeki şehre sadece bin 79 kişiyle kaybetti. Bin 79 kişi çok düşük bir rakam. Eskişehir'in Gazi Meclisimizde temsiliyetinin 6'ya düşmesi, insanların siyasi görüşü ne olursa olsun Eskişehir sevdalısı olan kimsenin kabul etmemesi gereken bir durumdur. Birçok noktada Eskişehir bir araya gelmeyebilir, belki farklı görüşler ortaya koyabilir ama bu olay Eskişehir'in temsiliyetiyle alakalıdır. Eskişehir'in temsiliyeti söz konusu olduğunda siyasi görüşü ne olursa olsun, Eskişehir ile ilgili düşünceleri ne olursa olsun herkesin; tüm belediye başkanları, vekiller, oda başkanları, dernek başkanları gibi herkesin bir araya gelmesi gerekmektedir. Önümüzdeki vekil seçimlerinin şehirlere dağılımının hesabını 31 Aralık'taki nüfus sayımına göre yapmak gerekir. Yani önümüzde 18 gün var. Eskişehir sadece bin-2 bin gibi bir sayıyla Gazi Meclisteki temsiliyet oranının 6'ya düşmesini kabul etmemektedir. Bununla ilgili Eskişehir'deki tüm dinamiklerin kendisini ortaya koyması ve bu süreçte bugün itibariyle herkesin çalışmaya başlamasını istiyoruz ve bunda çok netiz. Çünkü önümüzdeki dönem Eskişehir'in temsiliyetinin azalması, kente fayda sağlayacak bir unsur değildir. Eskişehir'in temsiliyetinin her zaman daha fazla olması hepimizin ortak isteğidir” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerden Eskişehir'in geleceğinde söz sahibi olmalarını istiyoruz”

Eskişehir'in bir öğrenci şehri olduğunu belirten ve kentte yaşayıp ikametgahı farklı şehirde bulunan öğrencilere çağrıda bulunan Zengin, “Burada tüm belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, vekillerimize, üniversitelerimize ve Eskişehir'deki tüm esnafımıza, Eskişehir'i seven herkese çağrı yapıyoruz. Bu çağrıda da Eskişehir'in nüfus hareketliliğini etkileyen en büyük unsurun öğrenci olduğunu düşünüyoruz. Eskişehir'de yaklaşık 65 binin üzerinde örgün öğrenci var ama Eskişehir'de yaşadığı bilinen 100 binin üzerinde öğrenci var. İkametgahlarını aldırmamış öğrenciler çoğunlukta olabilir. Eğer öğrenciler Eskişehir'i seviyorsa ki biz onları çok seviyoruz, Eskişehir'in geleceğinde söz sahibi olmalarını istiyoruz. Tüm öğrencileri Eskişehir'e ikametgahını aldırmaya davet ediyoruz. Bunu yaparken sadece e-Devlet'ten bu işi gerçekleştirebiliyorlar. Herhangi bir maliyeti de yok” dedi.