İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de 70 hektar ormanlık alan kül oldu

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 70 hektarlık kızılçam ormanı kül olurken, yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 70 hektarlık kızılçam ormanı kül olurken, yangın kontrol altına alındı.


Yangın, dün öğle saatlerinde Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yolu mevkiinde meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan E.D.'nin (33) kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla yangın ormana yayıldı. Yangın ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yangına Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıcakaya Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri, Mihalgazi belediyesine ait 110 personel, 21 arazöz, 5 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 3 grayder çekicisi, 1 helikopter ve 1 uçak ile müdahale edildi. Yangın sabaha karşı kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.


Sürücü E.D. otomobilin alev alması sonucu araçtan çıkarak yaralanmadan kurtuldu. Ayrıca yangın sebebiyle can kaybının olmaması da rahat bir nefes aldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.