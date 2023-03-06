Eskişehir'de 700 kilo bakır kablo çalan şüpheliler Ankara'da yakalandı

Eskişehir'de bir işyerinden 120 bin lira değerindeki 700 kilogram bakır kabloyu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timlerince (JASAT) Kanlıpınar Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. İşletmeden piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan 700 kilogram bakır kablo çaldığı tespit edilen A.Ç. ve B.B.'nin, JASAT ekiplerinin takibi sonucu Ankara'da bulunan ikametlerinde olduğu tespit edildi.

Ankara'da bulunan eve düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.