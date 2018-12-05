Eskişehir'de 8 katlı binadaki yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre olay Işıklar Mahallesi Sivrihisar 1 Caddesi üzerine bir binada meydana geldi. İddialara göre bacadan çıkan kıvılcımlar çatıya sıçrayarak yangına neden oldu. Dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yüksek katta olduğunu fark edince hidrolik merdivenli itfaiye aracını çağırdı. Ekipler bu süre zarfında yangına içeriden müdahale etti. Daha sonra cadde üzerine kurulan merdivenli itfaiye aracıyla yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da ekiplere yoğun çabalarından dolayı teşekkür etti.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.