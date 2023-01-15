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Eskişehir'de 8 kişilik aile soba dumanından zehirlendi

Eskişehir’de 3 katlı apartmanın zemin katındaki yaşadıkları evde soba dumanından zehirlenen Irak uyruklu 8 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın zemin katındaki yaşadıkları evde soba dumanından zehirlenen Irak uyruklu 8 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında yaşayan 8 kişilik Iraklı aile, ısınmak için evde kullandıkları sobadan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 5'i çocuk 8 kişi, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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