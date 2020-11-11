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Eskişehir'de 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli şahıs yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timi ekipleri tarafından İstiklal, Ömerağa, Şeker, Cumhuriye ile Hoşnudiye mahallelerinde yapılan denetimlerde 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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