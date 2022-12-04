İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüye idari para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araç sürücüsüne ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi.

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