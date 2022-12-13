Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de yapılan operasyonla 9 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesindeki bir adrese yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 9 düzensiz göçmen ve 1 yabancı uyruklu organizatör yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmek üzere gözaltına alınırken, organizatör vasfıyla yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.