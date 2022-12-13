İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir’de yapılan operasyonla 9 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

Eskişehir'de yapılan operasyonla 9 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesindeki bir adrese yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 9 düzensiz göçmen ve 1 yabancı uyruklu organizatör yakalandı.


Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmek üzere gözaltına alınırken, organizatör vasfıyla yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.