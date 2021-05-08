Eskişehir'de Abdülmuttalip Dede türbesi yenilendi

Eskişehir'in Muttalip mahallesine adını veren Abdülmuttalip Dede'nin türbesi yenilendi.

Kentin Muttalip Mahallesinde bulunan, Seyit Battal Gazi'nin ve Atalan Tekke'de metfun Mehmet Efendi'nin silah arkadaşlarından olan Abdülmuttalip Dede'nin bakımsız halde bulunan türbesi, Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) tarafından onarıma alınmıştı. Çalışmalarda sona gelinirken, ETÜD Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, konu ile ilgili yaptığı bilgi paylaşımında, türbenin ihya çalışmalarına 2015 yılı Mayıs ayında başladıklarını, süregelen faaliyetlerinin peyderpey olarak 6 yılda arzu ettikleri düzeye ulaştığını belirtti.