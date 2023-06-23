Eskişehir'de adalet çalışanları sahneye çıktı

Eskişehir Adliyesi'nde görevli yargı mensubu ve çalışanları, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu tarafından geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan bağlama, tiyatro ve Türk Sanat Müziği korosu kurslarında aldıkları eğitimlerin bitiminde hünerlerini sergilediler.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda geçtiğimiz hafta farklı günlerde gerçekleştirilen bağlama dinletisi, tiyatro ve Türk Sanat Müziği korosu konserine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, çok sayıda yargı mensubu ve çalışanı ile birlikte aileleri katıldı. Bağlama dinletisinde Uzun İnce Bir Yoldayım, Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle, Leylim Ley ve daha birçok eserin seslendirildiği dinletiye katılım oldukça yoğun oldu.

Başarılı performans ile izleyenleri şaşırttılar

Bağlama dinletisinin ardından adalet çalışanları ile kurulan tiyatro kulübü ilk oyununu sergiledi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleşen tiyatro gösteresine katılım yoğun oldu. Salonda ‘Ehliyet Senin Neyine, Dön Şinasi Evine' adlı eser sahnelenirken adalet çalışanlarının performansları izleyenleri şaşırttı. Profesyonel tiyatro sahnelerini aratmayacak düzeyde oynanan oyunun ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Öz, tiyatro hocası Pınar Ege'ye plaket takdim ederek oyuncuları tebrik etti.

Yaz konserleri ile merhaba dediler

Tiyatro gösterisinin ardından yine aynı salonda bu kez Eskişehir Adliyesinde görevli yargı mensubu ve çalışanlarından oluşan Türk Sanat Müziği Korosu Yaz Konseri ile ilk kez sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserde izleyiciler eserlere eşlik ederken Türk Sanat Müziği Korosu konser sonunda dakikalarca alkış aldı.

Konserin bitiminde söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, koronun kurulmasında ve çalışmalarında büyük emekleri bulunan Koro Şefi Tülay Türkmen'e teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. Tüm koro üyelerini tebrik eden Başsavcı Yeldan, adalet çalışanlarının sahneledikleri performansları ile ilgili olarak, “Eskişehir'de çalışmaya başladığımız andan itibaren yargı mensubu ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması ile sosyal yönlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı aralıksız bir biçimde tüm yönleriyle sürdürüyoruz. Çabalarımızın karşılığını aldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Programlar toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.