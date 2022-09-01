Eskişehir'de adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi

Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve çok sayıda avukat katıldı. Stajyer Avukat Sude Arın'ın açılış konuşmasıyla başlayan tören, Baro Başkanı Elagöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende Vali Erol Ayyıldız ve milletvekillerinin tebrik mesajları okundu.

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz törende yaptığı konuşmada yeni adli yılı hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam oluşturduğunu da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz" dedi.