Eskişehir'de Aile Okulu projesiyle 488 muhtara eğitim verildi

Eskişehir'de Milli Eğitim Bakanlığınca ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesiyle 488 muhtara farklı alanlarda eğitimler verildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan Aile Okulu eğitimlerinde sıra muhtarlara geldi. Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amaçlanan proje çerçevesinde Eskişehir'de birçok aile eğitim aldı. Kapsamı her geçen gün genişleyen ve son olarak muhtarların da dâhil edildiği projede 488 muhtara farklı alanlarda eğitimler verildi.

Aile Okulu projesiyle sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilkyardım gibi konularda 14 farklı alanda anne ve babalar çok yönlü olarak destekleniyor. İçeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere muhtarlar da dâhil edildi.