Eskişehir'de AK Parti kongresi

AK Parti Eskişehir 7'inci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Hem iktidara talipsiniz, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul'da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye'nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin' demek zorunda kalmıştır” diye konuştu.

Yenikent Mahallesinde bulunan Akıl Gül Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti Eskişehir 7'inci Olağan İl Kongresi Hafız Ali Pınarbaşı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi için kongrede önceden hazırlanan müzikli videolar iptal edildi. Öte yandan konuşmalar sonrasında ise alkışlanmaması için önceden yetkililer tarafından uyarılarda bulunuldu.

AK Parti Eskişehir 7'inci Olağan Kongresine katılan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Gara'da yaşanan olay hakkında konuşmasını sürdüren Yavuz, “Bugün bir parça hüznümüz var. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bir şehidimiz var. Biliyorsunuz Gara'da ki operasyonumuzda 13 vatandaşımızı ve 3 askerimizi şehit ettiler. Diğer yandan 51 terörist etkisiz hale getirildi. İkisi de ele geçirildi” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ilk iktidar olduğunda ‘3 yıl kimse bir şey istemesin' diyordu”

AK Parti'nin kurulduğunda Türkiye'de ki ekonominin kötü olmasına dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “AK Parti'nin kurulduğu günleri düşünelim. Cumhurbaşkanımız miting meydanlarına gittiğinde ‘3 yıl bizden kimse bir şey istemesin' diyorlardı. Bugün başka bir partinin lideri böyle konuşsa kovarlar. Türkiye'nin şartları o kadar iyileşti ki hamdolsun, muhalefet birazda bol keseden atıyor. Ama artık bunu diyeceğimiz dünler geride kaldı. Hem iktidara talipsiniz hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul'da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye'nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin' demek zorunda kalmıştır. Ekonomik olarak o kadar vahim günlerdi. Türkiye'nin darbe diye bir gerçeği vardı. İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız gibi bir durum söz konusuydu” diye konuştu.

Kongrede açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuşmasına Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

“Yunusemre Devlet ve Şehir Hastanesi milletimizin takdirini kazanmıştır”

AK Parti hükümetlerinin Eskişehir'de yaptıkları sağlık yatırımları hakkında konuşmasına devam eden Çalışkan, “Bilindiği üzere AK Parti Hükümetleri döneminde şehrimize, her alanda çok önemli hizmetler yapılmıştır. Özellikle yaşanan pandemi sürecinde, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi sağlık alanında yetersiz kaldığı bir dönemde, son teknoloji ile donatılmış Yunusemre Devlet ve Eskişehir Şehir Hastanelerimiz, üstün nitelikli hizmetleri ve sağlık ordumuzun insan üstü gayretleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Bunların yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağlanan destek şehrimizde 523 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu vesile ile Pandemi döneminde ebediyete irtihal eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum”.

“Eskişehir'e 24 milyar lira üzerinde yatırım yapıldı”

Eskişehir'de yapılan ‘Millet Bahçesi' projesine de değinen Çalışkan, konuşmasının devamında yatırımlar hakkında şunları söyledi:

“Yine AK Parti hükümetleri döneminde yapılan kalıcı eserler kapsamında bilindiği üzere şehrimize Avrupa standartlarında 33 bin kişi kapasiteli stadyum inşası tamamlayarak Eskişehirspor'a yeni yuvası kazandırılmıştır. Eski stadyum alanında rant sağlanacağı yönünde yalan yanlış algı yürütenlere en güzel cevap ise; Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Nabi Hocamızın gayretleriyle yine bir başka büyük projemiz olan “Millet Bahçesi” olmuştur. Ayrıca Türk Dünyası Kültür Başkentliği döneminde yapılan birçok restorasyon çalışmaları, kırsalda her ilçemize kazandırdığımız Kültür Evleri, Dede Korkut Parkı, Bilim Kültür ve Sanat Merkezi şehrimize ayrı bir değer katmıştır. Şehrimize kazandırılan bu değerlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Az önce sadece ismini zikrettiğimiz eserler ile ilgili büyük resme bakacak olursak, bugüne kadar şehrimize yapılan yatırım tutarı, 24 milyar TL'nin üzerindedir.”

“İlk yerel seçimde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kazanacağız”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan haberlere de değişen Zihni Çalışkan, “AK Parti hükümetleri döneminde bu kadar eser üretilirken “Üzülerek söylemek isterim ki; Büyükşehir belediyemiz kaçak villa, belediye araç parkına ilişkin kayıp hurda araçlar ve sahte şekilde yapılan egzoz muayeneleri ile ülke çapında gündeme gelmektedir. Bu belediyecilik düzeninin böyle devam edemeyeceğini ve artık sona gelindiği aşikardır. İnşallah, ilk yerel seçimde, Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, hem merkezdeki hem de dış ilçelerdeki belediyeleri kazanarak, şehrimize hak ettiği yerel hizmetleri getireceğiz“ diye konuştu.

“Tarih boyunca milletimiz ile devletimizi karşı karşıya getirmek isteyen güçler olmuştur”

Kongrede konuşan Emine Nur Günay, 2023'e giden yolun ilk adımının kongre ile atıldığını ifade ederek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Derin bir hüzün yaşıyoruz. 13 şehidimiz var. Bu coğrafyada tarih boyunca milletimiz bu acıları birlikte yaşadı. Ama şundan eminim ki bu hüzün bizi daha kararlı yapıyor. İçeride ve dışarıda çok olağan günlerden geçiyoruz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kuzey Irak, Nato, Suriye, Azerbaycan konuları bizi çevrilemiş durumda. Çünkü bu konumların tam ortasındayız. Oyun kurucu rolündeyiz. Karşı ittifaklarla bize müdahale edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu gelişmelerin tam ortasında. Bu yüzden güçlü Türkiye gerekiyor. Bölgede ki barış ve istikrarın sağlanması için güçlü Türkiye. Tarihimiz boyunca milleti ile devletini karşı karşıya getirmeye çalışan güçler olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. Geçmişten ders almalıyız.”

“Liderimizin koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz”

AK Parti İstanbul Milletvekili Eskişehir İl Koordinatörü Halis Dalkılıç, ise kongrede yaptığı konuşmada “İnsanlığın vicdanını kaybettiği bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye bu noktada liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada ki tüm zulümlere dur diyor. El uzatıyor, kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyor. Bize terörle, ekonomi ile diz çöktürmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin mücadelesini bilmemiz gerek. AK Parti'de siyaset yapmanın sadece sandıktan çıkmak olmadığını bilmek lazım. Biz teşkilatçılığı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Onca işine rağmen teşkilatlardan yakinen ilgilendiğini biliyoruz. Liderimizin önümüze koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Bu hedeflere kavuşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı İl Kongresinden Eskişehir'e bağlandı. İlk önce İl Başkanı Zihni Çalışan ve sırasıyla kadın kolları ve gençlik kolları ile görüştü. Ardından salonu dolduran partililerle ‘Rabia' işareti yaptı. Salon şehidin olmasından dolayı sadece ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Av. Abdullah Güler, Halis Dalkılıç, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, eski AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, İlçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ile eski il başkanı ve çok sayıda üyenin yanı sıra farklı parti il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Seçime tek aday olarak katılan mevcut Başkan Zihni Çalışkan'ın güven tazelemesi beklenirken, parti üyelerinin oy verme süreci sürüyor.