Eskişehir'de aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca; 1 polis memuru yaralı

Eskişehir'de kablo hırsızlığından aranması bulunan A.Ö. isimli sürücü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir ara sokakta sıkışan ve havaya tüfekle ateş edip bir polis memurunu yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Eskişehir girişinde bulunan Ankara Uygulama Noktasında, 'Dur' ihtarına uymayan ve kablo hırsızlığından aranması bulunan 61 KL 608 plakalı minibüs sürücüsü A.Ö., Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Yaşanan kovalamaca sonucunda Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesinde izini kaybettirmeye çalışan A.Ö., Duruyüz sokakta karşıdan gelen sivil araçtan dolayı sıkıştı. Önündeki araçtan dolayı hareketsiz kalan A.Ö. yanında bulundurduğu tüfek ile havaya ateş etti. Şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalardan birisi olay yerinde bulunan bir polis memurunu kolundan yaraladı. Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan şahıs, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.