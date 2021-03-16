Eskişehir'de algı yönetimi madenciliğe zarar veriyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, bir kesimin madenlerle ilgili algı yönetimi yapıp girişimcilerin önünü kestiğini söyleyerek, "Eskişehir'in madenlerini işleyebilecek alt yapıya, kabiliyete sahibiz. Bunlara karşı çıkanlar kadar biz de aynı şekilde duyarlıyız" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda madencilikle ilgili düzenlenen toplantıda sektörün öncüleri bir araya geldi. Türkiye ve Eskişehir'de bulunan madenler ve konuyla ilgili sorunların konuşulduğu toplantıda madenciler çözümler konusunda görüşlerini dile getirdi.

Son zamanlarda Eskişehir'deki madenler ile ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, karşı çıktıkları konunun bazı kesimler tarafından yapılan algı yönetimi olduğunu söyledi. Kesikbaş, "Bu algı yönetiminin bizim sektörümüze, madencilerimize zarar vermemesi gerekiyor. Zarar vermesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Asıl karşı çıktığımız bu. Eskişehir'in madenlerini işleyebilecek alt yapıya, kabiliyete sahibiz. Bunlara karşı çıkanlar kadar biz de aynı şekilde duyarlıyız. Gelecekte madencilik sektörüne Eskişehir'in ve gençlerin bakış açısı bence daha da geliştirilmesi gibi bir durum varken, bu tip algı yöntemleri ile girişimcilerin önü kesilmektedir. Madenlerimiz de toprağın altında kalmaktadır. Ülke ekonomisine de maalesef kazandırılmamakta. Hepimiz yeşilciyiz, hepimiz çevreciyiz. Bu tür söylemler yapanlardan daha fazla yeşilci olduğumu da iddia ediyorum. Her koşulda da bu konuyu tartışabilirim. Hiçbir sıkıntı yok” dedi.

“Alpu'da yanlış algı oluşturulmaya çalışılıyor”

Eskişehir Sanayi Odası Meslek Komisyon Üyesi Metin Çekiç, düzenlenen programda Eskişehir çevresindeki madenler hakkında konuştu. Çekiç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki maden sahasının durdurulması ile ilgili İdare Mahkemesine başvuru yapıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Şimdi Büyükşehrimizin başvurusu ile madenle ilgili İdari Mahkemesinin verdiği bir karar var. Bir tanesi Sivrihisar'da mermer işletmesi, bir tanesi de Alpu'daki altın işletmesi. Maden sektörü ÇET belgesi almak zorundadır. Sivrihisar'daki maden işletmesi 2007 yılından beri çalışmakta olan bir maden firmasıdır. İdari mahkemenin durdurma sebebi ise doğaya zarar vermesi değil. Maden çıkarırken bazı pasaları olur. Bu pasa yeri ile ilgili İl Tarım Müdürlüğünün yeni bir yönlendirmesi olmuştur, ilgili şirkette projesini hazırlamıştır. İl Tarım Müdürlüğünün yönlendirmesiyle yeni pasa yeri hazırlanmıştır. Bu firma yeni değildir, faaliyetlerine devam etmektedir. Mahkemenin temyiz süreci de devam etmektedir. Alpu'daki olay ise, bir firmamız Alpu'da altın, gümüş yatırımı yapmak istemektedir. Fakat orada çevreye zararlı bir tesis kurulmaya çalışıldığı yönünde bir algı oluşturulmak isteniyor. Ama burada böyle bir tesis kurmak yönünde bir çalışma yoktur. Bu firmamız sadece oradaki malzemeleri başka bir yere taşıyarak işletilmesini düşünmekte. Bir de mahkemenin temyiz kararında Alpu'nun, Beylikova'nın bölgesinin su havzasında yapılması planlandığı aktarılmaktadır. Sonrasında yapılan incelemelerde bunun yanlış olduğu ve su havzasının dışında planlandığı anlaşılmıştır. Halkımız sektöre destek vermektedir. Örneğin Kaymaz'daki faal olan altın işletmesi oradaki yöre halkına oradaki esnafa bütün yerel olarak alımlarla destek sunmaktadır. Kaymaz'daki altın işletmesi ile ilgili hiçbir vatandaşımızın şikayeti yoktur. Alpu ilçesindeki olayda ise halkımız yanlış yönlendirildi. Güya sulu tarım arazisinde madencilik faaliyeti yapılacak diye öyle bir yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüzün çalışmasıyla açıklandı. Bu mera alanında yapılmak isteniyor. Doğru bilgilendirildiğinde Eskişehir halkı madenciliğe karşı değil.”