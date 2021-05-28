İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden bastıran şiddetli yağmur kent merkezini etkisi altına alırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur kent merkezini etkisi altına alırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.


Meteorolojinin saatler önce uyardığı şiddetli yağış öğlenden sonra başladı. Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkân tenteleri ve saçaklarına saklandılar. Bazı bölgelerde dolu yağışının da etkili olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yüksek kesimlerden şehir merkezine doğdu akan yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.