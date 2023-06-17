Eskişehir'de aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış kentteki yaşamı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağmur sonucunda bazı yolları su basarken, görüş mesafesinin kısıtlanmasıyla şehir merkezi bomboş kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonucunda Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya Karayolu'nu su bastığı için bazı araçların yollarına devam edemediği öğrenildi. Eskişehir'in yoğun olan caddelerinden olan İki Eylül'de ise aniden bastıran yağmur sonrası kimse kalmadı. Vatandaşlar ıslanmamak için koşarak dükkân girişlerine sığındı. Yağmurda kalan vatandaşlar ise saniyeler içerisinde sırılsıklam oldu. Yağmurun hızı karşısında şemsiyenin bile korunmaya yetmediği gözlemlenirken, bazı noktalarda büyük su birikintileri meydana geldi.