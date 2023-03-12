Eskişehir'de ara sokaklar göle döndü

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle altyapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve cadde kavşakları adeta göle döndü.

Eskişehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi. Yağışın ardından Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı.